Uma cena inusitada marcou o último episódio da terceira temporada do "Tá No Ar", exibido na noite desta terça-feira, 5. A TV Globo, famosa por não ter o nome atrelado a outras emissoras, permitiu que programa humorístico realizasse uma sátira de "A Praça é Nossa", do SBT, com a participação de Carlos Alberto de Nóbrega.

Na sátira - definida como "homenagem" por Marcius Melhem e Marcelo Adnet", Carlos Alberto aparece sentado num banco de praça lendo jornal tranquilamente, quando de repente é surpreendido pela Velha Surda, lendária personagem da "Praça".

Interpretada por Melhem, a Velha Surda questiona o humorista do SBT: "Carlos Alberto, o que você está fazendo aqui? Esta praça não é sua", diz a Velha Surda. "Eu sei, mas a senhora sabe que eu sou chegado em um banco de praça. Fui convidado e vim", responde Carlos Alberto, com um sorriso no rosto.

Em outro momento, Carlos Alberto diz para a Velha Surda que está tratando ela com carinho, porém, como de costume, a personagem entende errado. "Prefere os Marinho?", questiona.

Da Redação Carlos Alberto participa de A Praça é Nossa no Tá no Ar

O humorístico "A Praça é Nossa" já tinha sido alvo de piada do "Tá no Ar" em 2015. Na ocasião, Danton Mello fez o papel de Carlos Alberto Nóbrega, que contracenava com a Velha Surda, interpretada pelo mesmo Marcius Melhem.

Na "Praça", personagem era interpretada por Rony Rios, que faleceu em 2001. Em 2014, a "Velha" voltou a figurar no programa, com o ator Ronaldo Ciambromi assumindo a nova versão dela.

Em entrevista ao UOL, Carlos Alberto - que já trabalhou 11 anos na TV Globo - falou sobre a emoção de participar de um programa da emissora carioca.

"Foi uma coisa maravilhosa. O Marcius Melhem perguntou ao Schroder (Carlos Henrique Schroder, diretor-geral da Globo) se podia abrir uma exceção, porque eles não convidam ninguém de outra emissora. E ele foi muito generoso. Só que eles me pediram para não estragar a surpresa. Mas foi muito bacana, uma homenagem. Fui muito bem recebido", conta o humorista, que ainda não conhecia os atores pessoalmente.

Esse TÁ NO AR E MUITO BOM ! Bela homenagem ao meu mimoso Carlos Alberto de Nóbrega https://t.co/GvDxY8OT5H — Otávio Mesquita (@otaviomesquita) 6 de abril de 2016

DEMAIS ver o Sr. Carlos Alberto na Globo e ainda com um roteiro que caiu como uma luva.😉 Ele merece, esse TIOZÃO é TOP. ❤ TÁ NO AR DIVOU! 👏 — Marlei Cevada (@MarleiCevada) 6 de abril de 2016

Meu deu que GENIAL o Carzalberto no Tá no Ar, que programa GENIAL! — Tiago Venturini (@tiagoventurini) 6 de abril de 2016

Assisti pela net o Tá no Ar de ontem... O QUE FOI O CARLOS ALBERTO NO PROGRAMA??????????????? SENSACIONAL!!!!! — Nathália Pereira (@nathaliap23) 6 de abril de 2016

Cazalbé tava no Ta no Ar ontem? Meu deus, vou ter que assistir isso de forma totalmente ilegal em algum streaming seboso cheio de popups — Rennão mesmo (@OhRennan) 6 de abril de 2016

