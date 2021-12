Carlos Alberto de Nóbrega participa de "#Partiu Shopping"

O humorista Tom Cavalcante anunciou em sua conta no Instagram, na manhã desta terça-feira, 14, a visita inusitada de Carlos Alberto de Nóbrega em seu programa, o "#Partiu Shopping", na TV a cabo Multishow.

Além de falar da visita, Tom aproveitou a legenda da foto publicada, para declarar sua admiração pelo colega de profissão - que desde 1987 apresenta o programa "A Praça é Nossa", no SBT.

"Logo mais quando a noite de terça feira se firmar em 22:30 eu estarei recebendo junto com meu elenco no @partiushopping no Multishow o icone Carlos Alberto de Nobrega. Um programa inesquecivel onde experimentamos e matamos saudades da arte habilidosa e elegante de se fazer humor. Valeu Carlinhos você passeia de skate na praça do meu coração!", escreveu.

