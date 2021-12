Carlinhos Brown participa de capítulo de 'Geração Brasil'

Técnico do "The Voice Brasil", que volta ao ar em setembro, Carlinhos Brown faz uma participação especialíssima no capítulo de "Geração Brasil" da terça-feira, 2.

O cantor e músico interpreta ele mesmo, um amigo de Brian Benson (Lázaro Ramos). Brown, fã das reprogramações do guru, vai ao Instituto Regenera encontrar o amigo e percebe que Brian está sob os efeitos de uma nova paixão, Lara (Elisa Pinheiro).

O encontro, claro, é repleto de música e Brian mostra estar afinado com o repertório do músico.

