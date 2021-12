Não há dúvidas de que o nome do personagem Santo, que era interpretado por Domingos Montagner, foi o assunto mais comentado nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 26, após o primeiro capítulo a ser exibido sem a participação do ator.

O folhetim apresentou cenas do casamento de Miguel (Gabriel Leone) e Olívia (Giulia Buscácio) quando descobriram que iriam ter um filho, ficando ainda mais emocionante quando Santo marcou presença por meio de uma câmera subjetiva.

Da Redação Capítulo de 'Velho Chico' sem Domingos emociona público

Era perceptível a emoção do elenco nas filmagens, principalmente da atriz Camila Pitanga, que estava com Domingos nos seus últimos momentos de vida do ator.

Após a morte trágica dele, os autores da novela decidiram manter o personagem Santo até o final da história que termina nesta sexta-feira, 30.

O capítulo terminou com Santo olhando para Tereza (Camila Pitanga) e Piedade (Zezita Matos). Uma cena tocante e arrepiante que, comoveu todo público. Veja comentários:

#Santo emocionado ao ver a Olivia de noiva foi de apertar o coração. Que coisa mais linda que tá essa novela! E eu só choro 😭 #VelhoChico — Dayane Bringel (@DayaneBringel) 27 de setembro de 2016

Arrepiante a subjetiva com o #Santo em #velhochico. Cenas lindas e muito poéticas. — Jamila Gontijo (@jamilagontijo) 27 de setembro de 2016

Aplaudo de pé e um rio de lágrimas escorrendo pelo meu rosto!!! Parabéns elenco e produção!!! Perfeição e delicadeza!! #VelhoChico #Santo — Pamella Scapim (@PamScapim) 27 de setembro de 2016

Os personagens falando com a câmera como se fosse #Santo e as cenas sendo exibidas através do olhar dele.

meu coração apertou #VelhoChico — Carla Castro (@CarlaPlusSize) 27 de setembro de 2016

Comoção pura! Que solução + linda e respeitosa colocar o #Santo no olhar do espectador. Tá nítida a emoção do elenco.

🙂😔😭 #VelhoChico — AnySilva' (@AnySilvaa) 27 de setembro de 2016

É mto pro meu coraçãozinho!

Essa música, a interação com a câmera como se fosse com o #Santo em #VelhoChico

GENTE MEU CORAÇÃO N GUENTA — Netto ✌ (@nedrigs16) 27 de setembro de 2016

