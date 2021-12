Cantor Ed Sheeran vai estrelar série medieval

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran, cuja carreira musical tem sido muito prestigiada, vai ganhar um papel em uma série de televisão sobre guerra medieval, segundo o The Hollywood Reporter.

Sheeran, que foi o artista mais popular no serviço de streaming Spotify no ano passado, vai participar da série "The Bastart Executioner", da rede FX, de acordo com a publicação.

A série, que está sendo filmada em Wales, acompanha a trajetória de um guerreiro do século XIV que se torna um carrasco viajante a mando de uma mensagem divina.

O ruivo barbudo de 24 anos irá interpretar Sir Cormac, "um ambicioso pupilo de um alcião de alto escalão na igreja católica". A série, prevista para estrear ainda esse ano, está sendo dirigida por Kurt Sutter, que também dirigiu "Sons of Anarchy", sobre uma gangue de motocicletas da Califórnia.

Sheeran era um fã assumido da série e interpretou uma música para seus últimos episódios. O cantor está na disputa para o grande prêmio do próximo MTV Video Music Awards por "Thinking Out Loud", no qual ele interpreta um dançarino.

adblock ativo