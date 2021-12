O cantor baiano Tiago Velame, 34 anos, foi um dos destaques na exibição do programa The Voice Brasil (TV Globo) na noite desta quinta-feira, 19.

Morador do bairro de Brotas, em Salvador, ele conquistou Ivete Sangalo e Michel Teló ao cantar uma versão de "All Of Me", de John Legend. Mas o vacalista, que integra a banda Massa Sonora, escolheu ficar no time da também baiana Ivete.

No Twitter, alguns internautas não pouparam elogios e demonstraram torcida pelo candidato. "O Tiago Velame, da Massa Sonora, jogou duro no The Voice Brasil. Parabéns!", disse um seguidor. "Não sei vocês, mas minha torcida já tem nome e sobrenome: Tiago Velame", declarou outro.

Cantor de Salvador se destaca e conquista Ivete e Teló no The Voice

