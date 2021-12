Cantor chama The Voice de programa de calouros e é censurado

O cantor Matteus Brunetti, de 24 anos, levou uma bronca dos técnicos do The Voice Brasil nesta quinta-feira, 29, na última noite de audições às cegas do programa.

Os técnicos viraram a cadeira para o candidato mas, após ele afirmar que estava em um "programa de calouros", os quatro jurados "desviraram" em protesto.

Matteus interpretou a canção "Estou Apaixonado", que ficou conhecida na voz da dupla João Paulo e Daniel e obteve a aprovação de Lulu Santos, Michel Teló, Claudia Leitte e Carlinhos Brown.

Entretanto, perguntado se cantava outros estilos além do sertanejo, Matteus respondeu: "Não, canto sertanejo, mas digo mais do lance do romântico. Às vezes, fazer algo muito romântico não tem a pegada do que as pessoas querem em um programa de calouro".

A declaração incomodou os jurados, que trataram de corrigir o participante. "Isso não é programa de calouro, meu senhor! Isso é um programa de grandes vozes", disse Brown. "Agora você feriu a gente profundamente", disse Claudia Leitte. "Me ofendeu!", completou Brown.

Como reação, os técnicos voltaram a cadeira para a posição inicial, de costas para o palco. Mas Matteus cantou novamente a mesma música, fazendo as cadeiras virarem novamente. O cantor escolheu entrar para o time de Michel Teló.

