O candidato Rafael da Costa emocionou os jurados e o público do reality show musical "The Voice Angola", em sua primeira apresentação, ao cantar um grande sucesso dos anos 90, "Depois do Prazer", do cantor Alexandre Pires.

Na primeira fase do programa, o angolano recebeu diversos aplausos da plateia e três dos quatro jurados viraram as cadeiras e tiveram que brigar pela escolha do cantor.

Além de ter passado pela avaliação dos jurados, Paulo Flores, Dji Tafinha e C4 Pedro, Rafael surpreendeu pelo timbre parecido com o de Alexandre Pires, mesmo com o sotaque.

Veja o vídeo da apresentação:

Da Redação Candidato do "The Voice Angola" canta hit de Alexandre Pires

