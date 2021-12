Canal Viva vai produzir novos episódios de 'TV Mulher'

Sucesso nos anos 80, o programa feminino "TV Mulher", exibido pela Rede Globo, vai voltar à televisão com novos episódios no canal Viva. De acordo com a coluna Outro Canal, do jornal Folha de São Paulo, o programa será ancorado, novamente, pela jornalista Marília Gabriela. No entanto, as outras integrantes do programa não foram confirmadas.

Ainda conforme a coluna, o programa que deve estrear em junho, tem as gravações iniciadas em maio. O objetivo é que o "TV Mulher" tenha 10 edições, com até 50 minutos de duração cada uma.

Em dezembro do ano passado, Marília anunciou sua saída do GNT, depois de 20 anos de vínculo com o canal. Segundo a jornalista, a dispensa seria por motivos pessoais e, que, teria outros planos profissionais.

adblock ativo