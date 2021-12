Canal Viva exibe trilogia de filmes do rei Roberto Carlos

O Viva programou para o mês de maio - quando o canal comemora três anos - a trilogia dos filmes dirigidos por Roberto Farias com Roberto Carlos interpretando suas várias facetas de bom-moço apaixonado por carros, garotas e ação. Para cinéfilos e fãs do cantor, de ontem e hoje, programinha imperdível. Os filmes apresentam o rei do iê-iê-iê em plena forma, no auge do sucesso, em roteiros que lembram as chanchadas brasileiras, algumas delas dirigidas pelo próprio Farias, no estúdio Atlântida (Rio), onde o cineasta começou, em 1957.

Os filmes - todo mundo lembra - são: Em Ritmo de Aventura (1968), O Diamante Cor de Rosa (1970) e A 300 Quilômetros por Hora (1971). Erasmo Carlos e Wanderléa também aparecem, assim como figurões do cinema nacional, como José Lewgoy e Reginaldo Faria.

Cantor de sucesso - Em Ritmo de Aventura traz Roberto Carlos interpretando a si mesmo: um cantor de sucesso, no Rio de Janeiro, às voltas com a produção de um filme. Discute com o diretor, dirige em alta velocidade e foge de bandidos. Nas filmagens, Roberto dispensa o dublê e pilota avião, anda pela murada do Cristo Redentor e entra em um túnel a bordo de um helicóptero.

Na vida real, briga com Erasmo - e só vem fazer as pazes quando as filmagens já estavam acabando. Mas Erasmo compõe a letra de Eu Sou Terrível, que Roberto canta no filme enquanto pilota um carango envenenado. Outras canções compostas pelos dois estão na trilha sonora.

O Diamante Cor de Rosa tem mais ação ainda, com locações em Tóquio e no Rio de Janeiro. Erasmo e Wanderléa estão no elenco, assim como o aloprado Anselmo Duarte (1920-2009), ícone do cinema brasileiro, esbanjando classe e vigor no papel de um mafioso francês à frente de uma gangue de lutadores orientais.

Loucura romântica - Misticismo (tem até um gênio) e muita loucura romântica são ingredientes desse outro notável filme musical estrelado por Roberto Carlos e a turma da Jovem Guarda. Entre os iê-iê-iês da trilha, o clássico samba de Ary Barroso Aquarela do Brasil, interpretado por Erasmo. Wanderléa canta o sucesso Você Vai Ser o Meu Escândalo.

A trilogia encerra com A 300 Quilômetros por Hora, declarando a paixão dos dois Robertos pelas corridas de carro e pela Fórmula 1. Neste filme, o rei revela seus talentos dramáticos, interpretando não ele próprio, mas um mecânico, Lalo, apaixonado, claro, por corridas e pela filha do patrão, Luciana (Libânia de Almeida). O patrão é Rodolfo, um piloto traumatizado vivido por Raul Cortez.

Os três longas serão apresentados a partir do dia 3 de maio, dentro da faixa de filmes Sessão Viva, sempre às sextas-feiras, às 21h30, com reapresentações aos domingos, às 23h. Depois dessa trilogia musical, Roberto Farias dirigiu em 1973 o documentário O Fabuloso Fittipaldi e, em 1982, realizou o longa Pra Frente, Brasil, estrelado pelo irmão Reginaldo e um dos primeiros dramas cinematográficos a retratar a repressão militar no Brasil.

