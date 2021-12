Canal History estreia especial sobre civilização egípcia

Parece que o canal History está voltando à velha forma. Depois de inundar a grade de programação com programas sobre fantasmas, extra-terrestres, profecias e fim do mundo, o canal lança uma nova séria com o que realmente importa: a história. Neste caso, a da antiga civilização egípcia, englobando desde a primeira dinastia (2.686 a.C.) até o fim do Novo Império (715 a.C).

Na segunda-feira, 27, às 22h, vai ao ar o primeiro de quatro episódios: O Nascimento de um Império. O programa vai mostra a fundação do Estado unificado e fortificado, conhecido como Egito, e analisa como a paz e a colaboração pacífica foram importantes durante a grande batalha que uniu o Alto e o Baixo Egito, assentando as bases para o sucesso da história da civilização.

Ainda na segunda-feira, mas às 23h, o segundo episódio, Faraós em Guerra, questiona como foi possível para o Egito manter sua independência com respeito, por quase três mil anos. O feito é revisto a partir das conquistas de Tutmosis III, faraó que conseguiu conquistar mais terras que qualquer outro, levado pelo desejo de estabelecer a paz e assegurar a estabilidade no país.

Os dois últimos episódios serão exibidos na segunda-feira, 3 de setembro, às 22h e 23h. O terceiro, Templos do Poder, mostra a força da religião no antigo Egito e o quarto, Busca da Eternidade, finaliza a série com outro ponto fundamental da tradição egípcia, a crença na vida após a morte.

