Canais abertos e pagos apostam em humorísticos

As novidades recentes dos canais abertos e a cabo têm a comédia como foco principal. No último dia 19, a Globo colocou no ar o humorístico Tomara Que Caia, com Dani Valente, Eri Johnson, Fabiana Karla, Heloisa Périssé, Marcelo Serrado, Nando Cunha, Priscila Fantin e Ricardo Tozzi no elenco. Um dia depois, foi a vez de o Multishow estrear A Grande Farsa, que tem Wellington Muniz, que ficou conhecido durante anos como o Ceará do Pânico na TV! e, depois, do Pânico na Band.

Mas o "boom" de atrações do mesmo segmento, no entanto, não é coincidência. Para o crítico de televisão e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Mauro Trindade, existe um grande interesse das emissoras em renovar a teledramaturgia.

Nesse sentido, o humor tem sido uma forma de elas se aproximarem de um público jovem cada vez mais arredio. "A televisão tem de concorrer com outras formas de entretenimento cada vez mais presentes, como o game, a internet em geral e as redes sociais em particular", defende Mauro.

Outro ponto em comum é a interação com o público, que se faz presente na plateia do estúdio de gravação ou mandando opiniões e sugestões pela internet. Segundo o crítico, apesar disso, essa interatividade virtual, que também aparece nos noticiários e programas esportivos, é pífia.

"O resultado é o fiasco que se tornou Tomara que Caia. Já a presença da plateia esquenta os programas, com mais 'cacos' e as reações generosas do público", opina.

Únicos

Apesar da enxurrada da temática, os humoristas defendem seus trabalhos como "únicos". "Posso dizer que temos um conceito e proposta diferenciados, um cenário desenvolvido especialmente para o programa e uma linguagem de câmera e edição muito bem pensada para este projeto", opina Ceará sobre A Grande Farsa.

Tom Cavalcante, protagonista de #PartiuShopping, também do Multishow, não esconde a animação. "Há um tempo eu pensava em fazer um programa em um shopping. É um desafio gravar durante três meses e fazer o telespectador entender a história, tanto para quem vê um episódio, como para quem vê todos".

O Multishow, aliás, divide sua programação nos pilares viagem, música e humor - principalmente neste último segmento. Atualmente, são 20 as atrações de comédia, entre produções nacionais e estrangeiras. Para este mês, já são esperadas as estreias de Ferdinando Show, com Marcus Majella, previsto para o dia 10; e Aí Eu Vi Vantagem, com Samantha Schmütz, no dia 17. Ambos são derivados do Vai Que Cola.

Estreias

Outra atração do gênero, com título provisório de Treme Treme chegará ao canal ainda neste ano. No elenco estarão Fernando Caruso, Gustavo Mendes e Marcia Cabrita. No canal pago Fox, no dia 17 de junho, estreou a segunda temporada da série Se eu Fosse Você. A produção é baseada no filme homônimo com Tony Ramos e Glória Pires.

Na TV, quem tem os corpos trocados são Heitor Martinez e Paloma Duarte. No mesmo canal, a chegada de Porta dos Fundos, no final do ano passado, renovou agrade.

Por falar em Porta dos Fundos, o programa é um belo exemplo para novas e antigas práticas na televisão. "Ele surgiu na internet e terminou absorvido pela TV, mas a presença de vídeos de humor vindos da grande rede é bem mais antiga. As Videocassetadas do Domingão do Faustão são exatamente isso", analisa o crítico Mauro Trindade.

Quando se pensa em formatos originais, na verdade, não há nada tão inédito assim. "Mas isso não é demérito algum. É só pensar no Acredita na Peruca, no #PartiuShopping e no Vai Que Cola, reedições do Sai De Baixo, da Globo; por sua vez inspirado em A Família Trapo, da Record, que completa 50 anos em 2017", justifica Mauro.

