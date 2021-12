"Caminho das Índias" volta a ser exibida

A novela "Caminho das Índias", da Globo volta a ser exibida pela emissora nesta segunda-feira, 27. Com direção de Glória Perez a história substitui "O Rei do Gado" no programa de reprises "Vale a Pena Ver de Novo".

No ínicio, o público irá acompanhar os primeiros capítulos do triângulo amoroso vivido pelos atores Juliana Paes, Rodrigo Lombardi e Márcio Garcia e, em seguida, as última emoções da história de amor e ódio protagonizada pelas famílias Mezenga e Berdinazzi.

A partir do dia 10 de agosto, "Caminho das Índias" ocupa integralmente a faixa do "Vale a Pena Ver de Novo".

Caminho das Índias

Famosa por ser a primeira novela brasileira a conquistar o prêmio Emmy Internacional, concedido pela Academia Internacional das Artes & Ciências Televisivas, "Caminho das Ìndias" foi exibida em 2009 e tem a cultura indiana como tema.

Muitos "bordões" foram copiados de seus personagens e passaram a fazer parte do cotidiano do público. Entre eles: "are baba" (meu Deus), "tchalô" (vamos) e "atchá" (quanta satisfação).

adblock ativo