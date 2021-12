Camila Queiroz fala sobre viver ninfeta em Verdades Secretas

Ela vai estrear em grande estilo na televisão nesta segunda-feira, 8. Para viver a ninfeta Angel, de Verdades Secretas (Globo), Camila Queiroz teve que deixar - pelo menos por um tempo - a carreira de modelo e a residência em Nova York. Porém, atuar também era um sonho desta jovem de 21 anos que já morou em cerca de 15 países por conta das passarelas. O folhetim, escrito por Walcyr Carrasco e Maria Elisa Berredo, conta a história de uma menina do interior de São Paulo que se muda com a mãe, Carolina (Drica Moraes), para a capital, em busca de sucesso na carreira de modelo. Com o passar do tempo, ela acaba se envolvendo com o submundo da moda, se prostituindo com homens ricos e poderosos. Mesmo com uma personagem com tudo para deixar as pessoas "de orelha em pé", Camila não tem medo e afirma que a personagem é muito mais do que isso.

Como surgiu a oportunidade de fazer a novela?



Eu estava em Nova York, trabalhando como modelo e já tinha interesse em atuar. Fiz até um curso de um mês algum tempo atrás. Mas como eu estava em um ritmo acelerado, optei por ficar viajando, até conseguir dinheiro para voltar ao Brasil e me dedicar a isso. Eu já tinha um cadastro na Globo e eles me convidaram para fazer esse teste.

Você ficou emocionada na primeira vez que se viu na tela?



Chorei muito. Acho que foi exatamente isso, essa coisa de me ver pela primeira vez em um trabalho que desejava muito. Estamos gravando desde dezembro e só agora eu pude começar a ver os resultados.

É a sua primeira protagonista e já com cenas quentes. O que te assustou mais?



Ser protagonista foi algo que me surpreendeu. Tinha um pouco de medo, mas está sendo tudo muito bom. Sobre as cenas quentes, elas também me assustaram no início, quando eu não tinha ideia do que ia acontecer com a Angel. Depois, eu entendi que ela tem muita história para contar. Vários outros momentos são muito mais importantes do que as cenas de sexo.

Ela vai se envolver em um triângulo amoroso com a própria mãe. Você não tem medo que o público a rejeite por isso ou pelo envolvimento com a prostituição?

Não, porque as pessoas têm de ver o que ela tem por trás disso. Tudo o que ela faz é pela mãe. Ela abre mão da vida dela por aquela família. Eu espero que as pessoas percebam isso e não fiquem contra ela. Eu também ajudaria a minha família a qualquer custo, não sei se da mesma forma que ela. Mas todo mundo tem um momento em que mataria e morreria pela mãe.

Comenta-se que a prostituição existe muito no mundo da moda. Você já teve contato com isso?



O que a novela retrata, na questão de meninas muito novas saindo de casa para tentar a carreira de modelo, eu vivi. O lugar em que a Angel vai chegar eu, graças a Deus, não cheguei, e não conheci ninguém que teve que fazer isso.

