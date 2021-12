"Eu vi o último olhar dele. Ele não estava desesperado, tinha muita tristeza, ele não queria ir", disse a atriz Camila Pitanga sobre o momento em que o colega Domingos Montagner morreu afogado enquanto tomava banho no rio São Francisco com ela, na última quinta-feira, 15.

Em entrevista ao "Fantástico", a artista narrou como foi o acidente que vitimou o ator. Ela disse que os dois decidiram entrar na água sem perceber o perigo. "A gente ia para outro lugar, mas viu que tinha esse espaço. Tinha dois quiosques e a gente achou que era mais simples ficar ali. A água estava parada, tinha umas pedras. Domingos olhou e disse 'aqui está lindo, está ótimo'".

Da Redação Camila Pitanga conta como foi acidente que matou Domingos

Camila relatou que, depois de entrar na água, percebeu uma "correnteza muito perene, suave" que não a assustou, mas os dois decidiram tentar sair porque ficaram com receio de se machucarem nas pedras. Contudo, a dupla enfrentou dificuldade.

"Por mais que a correnteza fosse suave, a gente nadava, nadava e nadava e ficava no mesmo lugar. Perdia sempre. Mas isso não se estendeu, não deu tempo de ter exaustão. Então eu percebi que não ia conseguir vencer essa correnteza e me desesperei. Mas eu não estava tendo noção do que estava acontecendo. Vi que tinha umas pedras e pensei: vamos para lá".

Ao chegar nas pedras, Camila disse que se acalmou e chamou por Domingos, mas o ator continuava parado. "Notei que Domingos não nadava, estava assustado. Fui ajudar, porque pensei que se foi fácil eu chegar, é fácil ajudar meu amigo. Peguei no antebraço dele, mas ele não vinha. Ele não saía do lugar. Foi muito estranho. Ele aparentava estar paralisado", disse.

Segundo a atriz, o ator não nadava e apenas disse que não estava conseguindo sair do lugar, sem explicar o motivo. Camila contou que mandou ele boiar e começou a gritar por socorro, mas não tinha ninguém por perto. "Ele dizia: 'eu não estou conseguindo' e engoliu água e submergiu. Foram duas vezes. Quando ele submergiu, eu entendi o problema que a gente estava vivendo. Eu entendi que eu não podia ir lá, que tinha alguma coisa maior, que eu não sabia o que era. Que não era apenas ele assustado", contou.

Emocionada, a artista falou que pensou na filha e percebeu que se fosse até Domingos também ia morrer: "Eu queria salvar meu amigo e percebi que não podia. Você saber que não pode, que não dá, porque senão você vai junto (é difícil). E ele sumiu".

Para Camila, a correnteza estava puxando a perna de Domingos, impedindo que ele nadasse. Ela acha que ele percebeu a gravidade da situação e foi generoso ao não puxá-la para tentar se salvar. "Em nenhum momento ele me pegou, me agarrou. Ele me salvou. Acho que ele sabia o que estava acontecendo e me deu a oportunidade de viver. Me deu essa chance. Foi muito generoso", afirmou.

Antes de conceder a entrevista para o "Fantástico", Camila se reuniu com a família de Domingos na casa dele para contar o que tinha acontecido para a esposa do ator, Luciana Lima, os filhos e amigos.

A atriz também disse que pretende voltar a gravar a novela "Velho Chico". Conforme a Rede Globo já tinha anunciado, o final do folhetim será mantido em homenagem ao ator. Segundo Camila, alguns artistas já retomaram as gravações.

