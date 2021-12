Cambalacho, trama de Silvio de Abreu, volta ao ar no Viva

Quem está cansado de novelas de vilões que esbanjam psicopatia, mocinhas sem carismas e enredos sem criatividade, que mudam de acordo com a audiência, tem uma boa alternativa para rir e aguçar a memória afetiva com personagens que marcaram o imaginário televisivo.

Trata-se da novela Cambalacho, sucesso nos anos 1980 e que trouxe música tema do baiano Walter Queiroz. A trama será exibida no Viva - Canal Globosat a partir do dia 24 de agosto, substituindo a novela Pedra Sobre Pedra.

A primeira novelão de Silvio de Abreu depois da ditadura militar conquistou o público com um elenco de peso: Fernanda Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri, Mário Lago, Cláudio Marzo, Natália do Vale, Susana Vieira, Emiliano Queiroz, Joana Fomm, Rosamaria Murtinho, entre outros intérpretes.

Trambiques

O público mais maduro com certeza vai se lembrar do casal de amigos trambiqueiros Naná e Jejê, interpretados respectivamente por Fernanda Montenegro e Gianfrancesco Guarnieri. E quem acabou de conferir uma elegante Débora Block (a Lígia da novela Sete Vidas) vai vê-la como personagem sem nenhum glamour: a Ana Machadão, que era mecânica e parte da novela se exibia de macacão sujo de graxa.

E como não lembrar de Regina Casé como a personagem Tina Pepper, que era obcecada pela cantora Tina Turner? Regina conquistou o público.

Pular a cerca

Dirigida por Jorge Fernando e Del Rangel, com supervisão de Daniel Filho, a trama, que se passa em São Paulo, trouxe Natália do Vale como a ambiciosa Andréia, que casa por interesse financeiro com Antero (Mário Lago). Claudio Marzo faz um advogado que não é mau caráter, mas gosta de "pular a cerca". Sua mulher, interpretada por Susana Vieira em imagina que ele é capaz de traí-la.

Referências literárias

Não faltam referências literárias, a exemplo da obra Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Athos (Flávio Galvão) é irmão de Aramis (Paulo Cesar Grande) e de Porthos (Maurício Mattar).

O autor usou a novela Cambalacho para criticar o comportamento condescendente frente à corrupção e trambiques menores. Como um apaixonado do cinema, Silvio se inspirou ou em filmes policiais e no clássico de humor O Gordo e o Magro.

Relembre a abertura da novela:

Da redação Cambalacho, trama de Silvio de Abreu, volta ao ar no Viva

