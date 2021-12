Caio Castro recebe proposta tentadora da Record

Caio Castro, que não anda com a imagem muito boa na Globo, recebeu uma proposta tentadora da Record e até ficou balançado em aceitar, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia. Não se foi revelado o valor que a emissora pagaria para ter o ator em seu elenco.

Nos bastidores, fala-se que o ator se queixou de passar nove meses gravando a novela "Amor à Vida" (Globo). Além disso, Caio já teria recusado quatro convites para novelas e chegado atrasado em algumas participações em outras atrações da casa.

As rebeldias do ator levaram a Globo repensar a renovação do contrato com o ator, que deixou de ter vinculo longo com a emissora. O ator agora é funcionário da casa até 2015, período que deve estar gravando a novela "Lady Marizete", trama das seis.

