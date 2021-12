Café com Jornal estreia como novo jornalístico Band

Nesta segunda-feira, 5, às 6 horas, a "Band estreia Café" com Jornal, novo jornalístico da emissora que terá como apresentadores os jornalistas Aline Midlej e Luiz Megale e a participação de um diversificado time de colunistas. "O Café será um telejornal dinâmico e menos formal. Vamos atualizar as notícias a todo instante, girando o noticiário", conta Megale.



"Também contaremos com participações da meteorologista Laura Ferreira, que trará informações sobre o tempo a cada trinta minutos", revela Aline. O programa será transmitido ao vivo das 6h às 9h pelo Band.com.br e pelo aplicativo da emissora disponível para os sistemas Android, iOS e WindowsPhone.

Temas



O Café com Jornal também se destaca por sua equipe de colunistas. Dez profissionais vão tratar dos mais diversos assuntos: Ana Lúcia Beltrame (saúde da mulher), Arnaldo Lichtenstein (clínico geral), Camila Hirsch (atividade física e bem-estar), Gisele Kato (artes e espetáculos), Lidia Aratangy (relacionamentos), Marcos Silvestre (finanças pessoais), Paula Rothman (tecnologia), Paloma Tocci (esportes), Rosely Sayão (educação dos filhos) e Vicky Bloch (carreira). E, nas próximas semanas, outros nomes serão integrados ao time de colunistas.



Nas ruas



Além da equipe de reportagem da Band, o programa também contará com a participação de profissionais das emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes. Direto das ruas, repórteres da Rádio Bandeirantes, da BandNews FM e da Rádio SulAmérica Trânsito entrarão ao vivo com imagens via celular atualizando o noticiário com as informações mais importantes do momento. Os telespectadores também poderão interagir com o Café com Jornal enviando mensagens, vídeos e fotos pelas redes sociais Twitter, Instagram e WhatsApp e também pelo e-mail cafecomjornal@band.com.br.

O telejornal ainda apresentará quatro quadros semanais. O "Não Me Engana Que Eu Não Gosto", por exemplo, derrubará "verdades" propagadas por autoridades, empresas, pesquisas ou instituições ouvindo o povo na rua.



Já o "Desafio da Bancada" vai provocar os apresentadores Aline Midlej e Luiz Megale a encontrar o representante máximo de um problema da cidade de São Paulo e buscar uma solução ou apontar o caminho para que a questão seja resolvida.



Quadros



O "Café com Jornal" também vai mostrar o que funciona com excelência no Brasil no quadro Isso Funciona, até para que esses exemplos possam ser copiados e reproduzidos em todo o País. E o Vergonha Alheia vai mostrar pessoas comuns ou famosas flagradas em comportamentos considerados constrangedores pela maioria das pessoas.



"Café com Jornal" vai ao ar de segunda a sexta, das 6h às 9h, pela Band.

