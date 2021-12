Cadinho cai na porrada após mulherada descobrir mentira

A casa do ex-investidor começa a cair quando Verônica (Débora Bloch), Noêmia (Camila Morgado) e Alexia (Carolina Ferraz) se dão conta de que ele prometeu a mesma coisa para as três: fugir com uma para Suíça e deixar as outras para trás. Sem saída, Cadinho confessa que os milhões não existem e que está pobre de verdade. Iradas, as três descem a mão no marido.

