Caderno 2+ amplia a cobertura de televisão

O leitor do Caderno 2+ que sempre se interessou por televisão terá mais motivos para pensar no assunto. A partir deste domingo, 5, e também de segunda a sexta-feira, o suplemento de cultura ganha mais espaço para a cobertura de temas televisivos.

As mudanças começam neste domingo, com a incorporação do conteúdo fornecido pela Agência Estado, e a estreia de novas colunas, uma delas na quinta-feira, assinada pelo jornalista Ricardo Feltrin.

Focado em programas e personagens, o pacote prevê entrevistas com personalidades, reportagens sobre as novelas da semana, novas séries, minisséries, lançamentos e curiosidades da programação dos canais abertos e fechados.

Neste domingo, a matéria de capa é com Letícia Isnard. A atriz, que viveu a melosa Ivana de Avenida Brasil, voltou à telinha em Sangue Bom, novela das sete da Globo, e conta como foi a repercussão do seu personagem na trama de João Emanuel Carneiro. Ainda nessa edição, uma reportagem com Denise Fraga, que fala sobre o seu papel em 3 Teresas, nova série do GNT. O leitor do 2+ de domingo encontrará no seu caderno uma nova coluna, Fique Ligado, com os bastidores das principais emissoras e o melhor e o pior da TV, e uma sessão de frases da semana de famosos.

Humor e entretenimento - De segunda a quinta, a cobertura de TV ganha lugar diferenciado na página 5 do 2+ e, na sexta, no Guia Fim de Semana. As reportagens vão tratar sempre de novelas, artistas, séries, programas, personalidades.

Além disso, o leitor contará com duas novas colunas, uma diária, a Canal 2+, com informações da programação semanal, fotos e frases sobre o que acontece de mais relevante nos bastidores da telinha e de suas celebridades, e outra semanal, assinada pelo jornalista, escritor e músico Ricardo Feltrin. Colunista do F5 e do Uol, Feltrin pretende escrever em A TARDE sobre o vasto mundo da TV (TV paga, TV aberta, novelas...) "de olho no consumidor, no que dá ibope e com humor", diz ele.

As mudanças no Caderno 2+ de A TARDE, segundo a editora-coordenadora Simone Ribeiro, são uma demanda antiga da equipe de jornalistas que produz o caderno e vão ao encontro de um público numeroso e ávido por notícias sobre TV.

adblock ativo