Cachorro Paçoca recebe R$ 15 mil para "trabalhar" na TV

Enquanto o salário mínimo é de R$ 788,00, o cachorro Paçoca de Celso Zucatelli recebe R$ 15 mil para participar do programa "Melhor pra você", da Rede TV!, de acordo com o colunista Flávio Ricco.

Segundo ele, o generoso salário do 'trabalhador canino' não foi divulgado oficialmente pela emissora, mas esse é o valor comentado nos corredores da empresa. Ou seja, o animal da raça Lulu da Pomerânia recebe mais de 19 vezes o valor da remuneração de parte dos trabalhadores brasileiros.

Detalhe: o animal ganha isso tudo para circular no programa do seu dono, desfilar looks diferentes e mostrar todo seu "glamour".

