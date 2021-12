"Busco muito essa variedade de papéis", diz Paolla Oliveira

Depois do estrondoso sucesso que fez em cenas de nudez e de sexo em Felizes Para Sempre?, Paolla Oliveira volta ao ar coberta dos pés à cabeça. É que ficou com ela o papel de antagonista da próxima novela das 18 horas , Além do Tempo, que estreia dia 13 de julho e se passa, até a metade, no século 19.

Em Além do Tempo, você interpreta uma vilã. E em entrevistas anteriores, você já tinha explicitado que gostaria de voltar a esse posto. Foi uma escolha sua?

Não, mas eu acho que tenho sorte. Busco muito essa variedade de papéis na minha carreira. Sou inquieta na vida e trago essa característica para a profissão. Quando você faz personagens muito próximos, acaba se acomodando. E isso, definitivamente, não quero. Tenho sempre vontade de me renovar. A Melissa é uma vilã que chega a ser engraçada. Algumas cenas com a mãe e com o irmão são tão divertidas que a gente brinca que eles formam uma quadrilha de trambiqueiros. A época também me encanta.

Por que o fato de ser uma novela que retrata o passado encanta você?

Ah, isso sempre traz um charme para as histórias. Eu já tinha feito década de 1950 e 1960, mas agora é século XIX. O cuidado precisa ser ainda maior com a pesquisa porque se trata de um período que ninguém que estiver assistindo viveu. É especial.

A novela se divide em duas fases. Como se dará essa virada?

Basicamente, metade da novela se passa há 150 anos e a outra metade é contemporânea. Falamos de carma e do que cada um conquistou na outra vida. No caso do Felipe e da Lívia, ainda tem a questão do amor deles. A gente não leu e nem gravou nada da segunda fase. Só sabemos o que ficou informado na sinopse. São os mesmos nomes de personagens, os mesmos atores, mas com as relações mudadas. São vidas diferentes.

Você acha que isso pode confundir o público? Não parece um tanto arriscado?

Não acho. São as mesmas pessoas, isso faz com que fique mais fácil assimilar. Vamos discutir o que eles conquistaram na outra vida e o que pode ser fruto da vida anterior deles. O tema é interessante. Particularmente, acredito em carmas. Acho que se a gente vivesse só o dia de hoje, não teria sentido acumularmos tantos ensinamentos e experiências. Mas também penso que o carma possa se manifestar e se resolver em uma única vida mesmo. Ah, essa pequena reflexão já mostra que é um assunto instigante e que pode - e, tomara, consiga - prender a atenção do telespectador.

Assusta a chance de viver a mesma personagem em existências diferentes?

Essa possibilidade é o que Além do Tempo traz de mais legal para os atores. São dois momentos diferentes de um mesmo ser. Além disso, a Melissa é uma vilã pueril, mimada e juvenil. Ela ama o Felipe, mas não sabe como vivenciar esse sentimento.

Acha que a personagem pode ser odiada pelo público?

Não vejo isso para o futuro. Imagino que as pessoas vão se divertir com as vilanias dela. Devem achá-la uma louca e perceber, de cara, que se trata de alguém que não sabe amar nem conquistar verdadeiramente nada.

Haverá uma troca de visual e de região para essa mudança de fase na trama?

Acho que a história se manterá no Sul, mas todo mundo deve passar por uma boa transformação no que diz respeito à caracterização. Já vai ter o fato de ser uma trama contemporânea, mas também devemos passar por alterações de cabelo. Hoje estou morena, mas pode ser que a Melissa dos dias de hoje seja loura, por exemplo. Tudo isso ainda está em discussão. A gente não tem a segunda fase definida, só uma sinopse para se basear.

Como vocês se prepararam para Além do Tempo até agora?

Tudo que fizemos foi em cima do período de época. Entendemos que é preciso ter uma primeira fase bem consistente para que a segunda seja legal. Então, trabalhamos juntos, com preparação em grupo. Foram algumas leituras e, além disso, cada um teve uma especificação. Eu fiz aulas de piano e de equitação, mas outros atores aprenderam sobre atividades diferentes. Estudamos também a história desse período, etiqueta, os vinhos, enfim, foi bem bacana. Entender o passado sempre faz a gente enriquecer nosso conhecimento.

Como você está lidando com a caracterização?

Não dá para negar que é tudo muito lindo, mas as vestimentas são bem complicadas. É muita roupa e um tal de amarra daqui e dali... As mulheres daquele período sofriam um pouco (risos).

Bem diferente das cenas mais comentadas de Felizes Para Sempre?, seu último trabalho na TV...

Vocês adoram falar sobre isso, não é? (risos). A série foi um trabalho incrível. Mas, por mais que sempre associem meu nome, não foi um êxito meu, foi do conjunto. A equipe inteira se entregou e tudo foi crescendo, sendo bem feito a ponto de se transformar naquele sucesso. A Dani era uma personagem boa, instigante e de caráter duvidoso. Mas tinha sentimento, um lado muito humano. Me trouxe grandes frutos. E, é claro, mais todos aqueles elogios que recebi na mídia e nas redes sociais.

Já compararam o bumbum do Rodrigo Lombardi, que apareceu nas cenas de Verdades Secretas, com o seu. Isso envaidece você?

Eu li sobre isso, mas não cheguei a ver a cena. Olha, não faço um trabalho como Felizes Para Sempre? para, no final, elogiarem meu corpo. Mas é óbvio que, depois de tamanha entrega e dedicação, é agradável receber elogios.

