Bruno Gagliasso se prepara para fazer um vilão em seriado

De mocinho a bandido: Bruno Gagliasso está passando por uma transformação para viver um assassino em série em Dupla Identidade, seriado de Glória Perez que deve estrear em setembro na Globo.

O ator está deixando a barba e o cabelo crescerem para ficar com o visual bem diferente de seu último personagem, Franz, da novela Joia Rara.

O elenco da série está na fase de leitura de textos e as gravações começam em julho. A previsão é de que a trama policial se desenrole ao longo de 13 ou 14 capítulos.

Bruno ainda não pode dar detalhes de como será esse vilão, mas afirma que é o personagem que todo ator sonha fazer. "Prefiro não falar ainda porque estou me preparando. O que posso dizer é que é um personagem de composição", comenta.

O galã pediu para se submeter aos testes que outros atores estavam fazendo para esse papel. "Foi gostoso fazer o teste. É bom para um ator estar se desafiando e eu queria muito fazer esse personagem", confidencia ele, que não sabe nem dizer há quanto tempo não fazia um teste. Bruno começou a atuar ainda criança em Barriga de Aluguel (1990).

A série Dupla identidade será dirigida por Mauro Mendonça Filho. Luana Piovani e Marcello Novaes estão no elenco. Eles serão investigadores dispostos a desvendar os crimes do serial killer que protagoniza a trama.A atriz Débora Falabella vai dar vida à namorada do assassino, uma mulher que gosta de viver no limite das emoções.

"Depois, no final de setembro, já tenho outro projeto. Começo a filmar um longa-metragem", fala Bruno, que participará do lançamento de Isolados no mês de agosto. A produção é a primeira de sua produtora, a Escambo Filmes, empresa que o ator abriu em parceria com Mauro Lemos e Pedro Tourinho.

A todo vapor

O lado empreendedor de Bruno anda a todo vapor. Ele está lançando neste mês o site www.amonoronha.com. Trata-se de um portal sobre Fernando de Noronha (PE), com notícias, informações sobre pousadas, passeios e restaurantes.

O arquipélago serve de refúgio para o ator há muitos anos. "Queremos promover um turismo responsável e respeitoso com o local", diz ele, que completa: "Fernando de Noronha é o lugar que eu mais amo no mundo. Lá, me sinto livre".

Amante da natureza e dos bichos, Bruno também tem saído em defesa dos animais, participando de campanhas deONGs que cuidam de cães e gatos abandonados.

"A minha relação é como a de qualquer pessoa que ama os animais e é a favor da vida. Tenho cinco cachorros no Rio e quatro em São Paulo. São nove cães ao todo. Tem vários que eu peguei na rua, abandonados", conta o ator.

