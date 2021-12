Bruno e Ninho vão duelar em Amor à Vida

Duelos cinematográficos devem roubar a cena nos próximos capítulos da novela Amor à Vida, da Globo. O ator Malvino Salvador adianta que o resgate de Paulinha (Klara Castanho), gravado no Peru, vai ter muita ação e ainda pode ser que seu personagem, Bruno, volte de lá pronto para subir ao altar com Paloma (Paolla Oliveira).

"O Ninho (Juliano Cazarré) fica paranoico porque não aceita perder a Paloma, que se une a Bruno para resgatar Paulinha no Peru. Eles seguem viagem ainda sem terem reatado. Acho que isso vai acontecer no meio do caminho. Eles já queriam ficar juntos, mas estavam fazendo jogo duro. Não posso contar mais nada, vocês têm de assistir", despista Malvino.

Embate

O confronto entre Bruno e Ninho é descrito pelo ator como uma briga entre mocinho e bandido. Esse embate é considerado de grande importância para o futuro da novela e está previsto para ser exibido na sexta-feira.

Paloma, por sua vez, também vai defender a filha com unhas e dentes. A atriz Paolla Oliveira sai no tapa com Maria Maya, que interpreta Alejandra. Para chegar ao paradeiro da menina, a pediatra e o corretor contarão coma ajuda de Valentin (Marcelo Schmidt).

Malvino, que tem uma filha de quatro anos, Sofia, afirma que faria de tudo para salvar a herdeira, como Bruno fará por Paulinha. Questionado sobre sua relação de pai com a menina, ele revela que está deixando Sofia construir sua personalidade. "Um filho tem de ser criado para o mundo. São muitas coisas que eu quero passar para minha filha, como crescer na vida e brigar pelo que se quer", conta ele, que passou o Dia dos Pais no Peru gravando a novela e longe de Sofia.

Dedicação

Para Malvino, uma produção como Amor à Vida é grandiosa e exige muita dedicação de todos os envolvidos. "O protagonista tem um número muito grande de cenas e a gente já vai sabendo que vai abdicar de muitas coisas nesse período. Eu trabalho de segunda a sábado, de um modo geral, e no domingo passo o dia estudando cenas", conta o ator, que deixa claro que agora tem muito pouco tempo para fazer o que gosta. "Depois a gente entra em férias e está tudo certo", afirma.

O ator comenta que tudo que estava previsto na sinopse da novela de Walcyr Carrasco já foi para o ar e que, agora, tudo pode acontecer. Ainda faltam mais de quatro meses para todo esse enredo chegar ao seu desfecho. Mesmo com os bons índices de audiência alcançados pela trama, com médias atingindo a casa dos 39 pontos (cada ponto equivale a 60 mil domicílios na Grande São Paulo), Amor à Vida não deve ser prorrogada. "A novela vai até janeiro, acaba no dia 10 ou 17", diz ele.

O ator não se esquiva de arriscar um palpite sobre o desenrolar da história. Para ele, o futuro do casal de protagonistas é formar uma dupla para brigar contra o Félix (Mateus Solano). "Também estou curioso para saber o que vai vir. O Walcyr é muito criativo", diz ele.

adblock ativo