Bruna Marquezine tem crises durante gravação de novela

Parecia tudo bem, parecia tudo certo, mas a separação entre Bruna Marquezine e o craque Neymar ainda não foi bem digerida pela jovem atriz global. Nos estúdios do Projac, no Rio, vários colegas a flagraram nas últimas semanas chorando, com o olhar perdido ou mesmo isolada de tudo e de todos. Às poucas pessoas em quem ela confia, Bruna afirmou que ainda não esqueceu o amado, e que teria ficado mais furiosa ainda com o fato de Neymar ter postado gracejos sobre o fim do namoro.

Rei morto, rei posto....

Uma amiga da atriz lhe sugeriu a panaceia usada por nove entre dez mulheres para esquecer Neymar mais rapidamente: ela disse que Bruna era linda e jovem, e que deveria preencher seu coraçãozinho logo com outro amor. Bruna aprovou e já está de olhar espichado (mutuamente) para o colega ator Mattheus Oliveira.

Guerra só por guerrear

Pouco útil a decisão de a Band processar Danilo Gentili e exigir indenização além do previsto em seu contrato em caso de rescisão (o que ocorreu, Gentili foi para o SBT). A chance de êxito em arrancar do humorista mais que o devido é simplesmente remota. A Band quer apenas incomodar o artista, magoada com sua repentina saída. Quer dizer, repentina só para a direção da Band, já que tooooodo muuuuuundo já sabia das negociações.

Sem chance

Também nada a ver os boatos que andam vazando da equipe de Marcos Mion, na Band, dando conta que o apresentador pode voltar à Band "a qualquer momento". Pois bem, não pode, não. O contrato de Mion vai até o final deste ano e a multa é altíssima. Se tem algo que Mion não engole, é multa contratual.

Será?

Frase atribuída a Michel Teló durante conversa com alguns músicos ao pé do ouvido: "Quer se preparar para fazer sucesso mesmo? Monte uma banda gospel. O gospel é a próxima onda musical que vai explodir em rádio e TVs".

Limpeza de reputação

Após ter seu filho e diretor de programa acusado de cobrar jabás (cachê) para levar bandas menos conhecidas ao palco do SBT, Raul Gil agora só exige medalhões para participarem de seu programa: Naldo, Annitta, Ivete Sangalo, Claudia Leitte são alguns dos artistas que estão dando uma força a Raul, que foi injustamente envolvido nas "tretas" da produção. A propósito, há anos corre o rumor de que para participar do programa de Raul Gil (e outros) era necessário pagar uma espécie de "pedágio".

Não. Obrigado?

Apesar da insistência do autor Benedito Ruy Barbosa e da direção de cast da Globo, Antonio Fagundes não está nem um pouco interessado em fazer um papel no próximo remake da novela Meu Pedacinho de Chão. Fagundes está farto de papéis dramáticos. Quer fazer humor.

