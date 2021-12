Bruna Marquezine rouba a cena em estreia de série global

Como já era esperado, a série "Nada Será como Antes" (TV Globo) estreou na noite desta terça-feira, 27, e chegou com tudo. E com destaque especial para Bruna Marquezine, que roubo a cena com a sua personagem Beatriz. A atriz não economizou na sensualidade e arrancou inúmeros elogios nas redes sociais.

A serie trata-se de uma história ambientada nos anos 50. Beatriz é uma ex-dançarina de boate que se torna uma estrela na TV no Brasil. Ela vive, totalmente, sem pudor e em busca de realizar seus desejos.

Na trama, ela irá se envolver com os irmãos Otaviano (Daniel de Oliveira) e Julia (Leticia Colin). Veja os comentários:

OLHA ELAAAAAAAAAA RAINHA BRUNA MARQUEZINE #NadaSeráComoAntes — alex (@allexcomenta) 28 de setembro de 2016

Antes da estreia, Bruna também comentou sobre sua ansiedade pela nova personagem. "Estou tão ansiosa para ver ela nascer pro mundo. Para que vocês a conheçam. Espero que se apaixonem por Beatriz, como eu me apaixonei. Beatriz é um poema", escreveu a atriz, no Instagram.

adblock ativo