Bruna Marquezine posa segurando cobra

Bruna Marquezine mostrou que é uma mulher corajosa e publicou uma imagem em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 18, em que aparece com uma cobra enrolada no braço.

Bruna brincou com o animal durante a gravação da novela "Em família" e escreveu na legenda da foto: "Digam Oi para a Ritinha! #Serafina #gravando #Emfamilia".

