Bruna Marquezine loira?

A atriz global Bruna Marquezine usou uma peruca de fios loiros naturais para posar para um ensaio da revista Quem nesta quinta-feira, 21.

O fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto foi responsável pela mudança no visual da atriz e publicou uma das imagens em seu Instagram, na qual Bruna aparece com os fios claros e com uma maquiagem bem caprichada nos olhos.

"O resultado é ousado, mas de bom gosto e com muito estilo, em uma pegada bem fashion", disse, para a revista.

"No começo, é bem estranho, mas depois você se acostuma com o cabelo loiro. Eu me diverti muito, é bom mudar assim", declarou Marquezine à revista, mostrando que aprovou a experiência.

Bruna está atualmente no ar como a personagem Luiza na novela das 21h, Em Família.

