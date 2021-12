Bruna Marquezine é retratada por crianças refugiadas de projeto que apoia

A atriz Bruna Marquezine ficou apaixonada pelos retratos dela feitos por crianças refugiadas do projeto I Know My Rights, do qual é embaixadora. “Tia Bruninha ama vocês um tantão”, escreveu ela ao compartilhar as ilustrações em seu perfil no Instagram.

Junto aos desenhos, Bruna publicou uma série de fotos com as crianças. Ela aproveitou ainda para divulgar a coleção de biquínis Um Só Coração, da Feline Beachwear, cujo faturamento será destinado para ações sociais com as crianças do projeto.

As informações são do Uol.

Veja abaixo as fotos compartilhadas pela atriz no Instagram:

