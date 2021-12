Bruna Marquezine aparece nua em série e causa alvoroço na internet

Bruna Marquezine voltou a causar com as cenas quentes na série "Nada Será como Antes" (TV Globo), exibida na noite desta terça-feira, 13.

Desta vez, a atriz bombou ao aparecer totalmente pelada em uma sequência de sexo com Davi, personagem do ator Jesuíta Barbosa, com quem vive uma paixão na trama.

Após a cena, a atriz esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter, sendo bastante elogiada tanto por homens quanto por mulheres.

só queria dizer que meu amor e crush na bruna marquezine só ficou mais forte pic.twitter.com/YvyKjR1iic — princess eleanor (@biiamrl) 14 de dezembro de 2016

n era nem 00:00 qnd a Bruna Marquezine ficou nua na TV.Lindo corpo muitos elogios,vdd parabéns se fosse um casal homo dando selinho,nossa... — Sky 👄 (@lmjhopes) 14 de dezembro de 2016

2016 foi ótimo, vi a Bruna Marquezine nua, isso valeu td — Chuck Mendes (@SutterMendes) 14 de dezembro de 2016

se nem eu consigo superar a visão que é bruna marquezine nua imagina o neymar pic.twitter.com/eJIQJrxvME — hellen (@biebstanr) 14 de dezembro de 2016

E a Bruna Marquezine nua no seriado? Jesuuus! — Gb • (@GaabiOliveira9) 14 de dezembro de 2016

