Bruna Linzmeyer revela que já sofreu ataque homofóbico na web

A atriz Bruna Linzmeyer falou sobre seu relacionamento com Priscila Visman durante participação no Domingão do Faustão (TV Globo), neste domingo, 27. A interprete de Cibele em A Força do Querer (TV Globo), afirmou que já sofreu ataque homofóbico na web, pelo fato de estar se relacionando com uma mulher.

Bruna declarou que não escolheu gostar de alguém do mesmo sexo, mas que o sentimento aconteceu. "Eu sempre segui meu coração. Eu me apaixono por uma pessoa. Um dia me apaixonei por uma pessoa e era uma mulher. Eu tive o coração aberto para saber de onde vinha o desejo", afirmou a atriz.

De acordo com o site Pure People, antes de se relacionar com Priscila, Bruna já namorou com a cineasta Kity Féo. Contra os homofóbicos, alguns internautas saíram em defesa da atriz. "Ela é uma mulher amando outra mulher, ninguém manda na vida dela, ninguém aqui a sustenta, então vivam suas vidas em paz assim como ela gostaria de viver a sua. Preconceituosos idiotas", disse uma seguidora. "Qual o problema dela estar namorando com outra mulher? O que importa é a felicidade!! Estou com vc, Bruna", afirmou outra.

adblock ativo