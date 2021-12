Breno e Paula oscilam entre DR e clima de romance durante festa

A Festa Latina no Big Brother Brasil (BBB18) na madrugada desta quinta-feira, 12, foi marcada por uma DR (discussão do relacionamento) entre Breno e Paula. O motivo do descontentamento não fica claro.

Breno chega a falar para Kaysar que tinha se desentendido com Paula mais cedo, mas não diz o motivo. Em seguida, o casal troca um beijo e a troca de carinho é comemorada pelo sírio. "Agora sim!", diz. Paula explica que "Breno estava bravo".

Depois, eles voltaram a se beijar e Paula fala que o affair é "difícil". Entre carinho e clima tenso, os dois têm uma DR e Breno reclama: "Me perturba demais. Não tenho paciência".

Sem entender, a empresária pede que o arquiteto explique o que o incomoda. Ele explica que não gosta de falar e Paula argumenta que precisa saber.

Após a DR, o casal volta para a festa e depois movimenta o edredom com direito a declaração de Breno. "Você tem tudo que eu quero".

