Breno é o 13º eliminado do BBB 18 com 88,34% dos votos

O arquiteto Breno foi o 13º eliminado do Big Brother Brasil e deu adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão na noite desta segunda-feira, 16.

O brother recebeu 88,34% dos votos após disputar o paredão com o sírio Kaysar, que ficou com 11,66% da votação.

Breno sempre jogou sozinho no reality show e dificilmente falava de jogo com outros confinados. O arquiteto também prometeu ser sincero com as paqueras dentro da casa. “Sou muito verdadeiro. As meninas sabem que não estou na vibe de namorar”, disse em sua primeira entrevista.

E relacionamentos rápidos não faltaram para ele dentro da casa. Na primeira festa, ele beijou Ana Clara, e em seguida se relacionou com Jaqueline, que foi eliminada logo depois. O último affair do brother foi Paula, de quem ele se despediu com um beijo antes de deixar o programa.

