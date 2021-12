Breaking Bad e Modern family levam o Emmy

As séries Breaking bad, na categoria drama, e Modern family, na categoria comédia, foram as principais vencedoras da 65ª edição do Prêmio Emmy, concedido pela Academia de Artes e Ciências Televisivas americana, que foi entregue neste domingo, 22, em cerimônia realizada em Angeles.





Mas foi Minha vida com Liberace que acabou conquistando o maior número de prêmios, ficando com o Emmy de melhor telefilme, melhor ator da categoria, Michael Douglas, e melhor diretor, Steven Sodenberg.





Breaking bad também conquistou o Emmy de melhor atriz coadjuvante, para Anne Gunn. Já Modern family levou um segundo prêmio, de melhor direção de comédia.

Outra favorita da noite, Homeland, garantiu o Emmy de melhor atriz dramática para Claire Danes e melhor roteiro. Jeff Daniels, por sua vez, foi escolhido melhor ator dramático por The Newsroom.

A comédia Veep, por sua vez, ficou com melhor atriz, Julia Louis-Dreyfus, e melhor ator coadjuvante, Tony Hale. Jim Parsons, de The Big bang theory, mais uma vez foi escolhido melhor ator cômico.

A seguir, a relação completa dos vencedores:



Série Dramática:

Breaking Bad - AMC

Ator de Série Dramática:

Jeff Daniels por The Newsroom - HBO

Atriz de Série Dramática:

Claire Danes por Homeland - Showtime

Série Cômica:

Modern Family - ABC

Ator de Série Cômica:

Jim Parsons por The Big Bang Theory - CBS

Atriz de Série Cômica:

Julia Louis Dreyfus por Veep - HBO

Minissérie ou Telefilme:

Minha vida com Liberace (telefilme) - HBO

Ator de Minissérie ou Telefilme:

Michael Douglas por Minha vida com Liberace

Atriz em Minissérie ou Telefilme:

Laura Linney por The Bic C: Hereafter - Showtime

Ator Coadjuvante em Série Dramática:

Bobby Cannavale por Boardwalk Empire - HBO

Ator Coadjuvante em Série Cômica:

Tony Hale por Veep - HBO

Atriz Coadjuvante em Série Dramática:

Anna Gunn por Breaking Bad - AMC

Atriz Coadjuvante em Série Cômica:

Merritt Wever por Nurse Jackie - Showtime

Ator Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme:

James Cromwell por American Horror Story

Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme:

Ellen Burstyn por Political Animals (minissérie) - USA

Ator Convidado em Série Dramática:

Dan Bucatinsky por Scandal - ABC

Ator Convidado em Série Cômica:

Bob Newhart por The Big Bang Theory - CBS

Atriz Convidada em Série Cômica:

Melissa Leo por Louie - FX

Atriz Convidada em Série Dramática:

Carrie Preston por The Good Wife - CBS

Direção de Série Cômica:

Gail Mancuso por Modern Family

Direção de Série Dramática:

David Fincher por House of Cards

Direção de show de varidades:

Don Roy King, por Saturday Night Live

Direção de missérie ou telefilme:

Steven Sodenbergh por "Minha vida com Liberace"

Roteiro em Série Dramática:

Henry Bromell por Homeland

Roteiro em Série Cômica:

Tina Fay por "30 Rock"

Roteiro para show de variedades:

Equipe de "The Colbert Report"

Roteiro para Minissérie, telefilme ou especial dramático:

Abi Morgan por "The Hour"

Show de variedades:

The Colbert Report

Reality show de competição:

The Voice

Apresentador de reality-show:

Heidi Klum e Tim Gunn por "Project Runway"

Série Animada:

South Park - Raising The Bar - Comedy Central

