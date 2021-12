Breaking Bad é a série mais vista repetidamente, diz estudo

Uma pesquisa sobre os hábitos dos espectadores revelou que "Breaking Bad" é a série vista de maneira mais compulsiva pelos fãs. De acordo com o estudo, feito pela empresa de televisão TiVo, pessoas chegaram a assistir a um mesmo episódio três vezes ou mais.

Ao todo, 91% dos 15 mil entrevistados pela pesquisa disseram ter o costume de assistir a programas de TV repetidos, sendo 35% fãs da série sobre o pacato professor de química, que se torna fabricante de metanfetamina.

Na sequência dos mais repetidos, está a série política do Netflix, "House of Cards", com 29%, e o épico da HBO "Game of Thrones", com 25%.



Ainda de acordo com o estudo, os gêneros mais populares entre os que gostam de repetir são dramas e criminais, seguidos por reality shows, sitcoms (séries de comédia americana) e "home improvement" (sobre reformas de casas).

Para os pesquisadores, o fato de mais pessoas assistirem à mesma coisa várias vezes é possível graças ao maior acesso aos programas. Muitos entrevistados disseram que voltam a episódios antigos de uma série para "lembrar a história", antes da estreia de uma nova temporada.

Repetir, porém, é uma experiência solitária: mais de metade das pessoas disseram que nunca assistem a episódios repetidos acompanhadas. E compulsória: 14% viram uma temporada inteira em apenas uma semana.

adblock ativo