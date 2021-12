'Breaking Bad' é a grande vencedora do Emmy 2014

Não foi desta vez que os iniciantes fizeram a festa no Emmy, o Oscar da televisão. Na 66ª edição, vencedores em anos anteriores levaram mais um troféu para casa nas categorias mais disputadas. Pela quinta vez, Bryan Cranston, o Walter White de Breaking Bad, ficou com o título de melhor ator de série de drama. A série, criada por Vince Gilligan, foi a grande campeã da noite. Além do protagonista, a atração foi eleita a melhor produção de drama e teve seus coadjuvantes, Aaron Paul e Anna Gunn, escolhidos como os melhores em suas respectivas categorias pela segunda vez.

Pelo quinto ano, Modern Family se consagrou como a melhor série de comédia. Já Jim Parsons, o Sheldon de The Big Bang Theory, subiu ao palco para receber o prêmio de melhor ator em série de comédia pela quarta vez. Outra veterana, Julia Louis-Dreyfus, saiu vitoriosa pela terceira vez como melhor atriz de comédia por sua atuação em Veep, da HBO. Ainda na lista de figurinhas repetidas estava Julianna Margulies, a protagonista de The Good Wife, que ganhou o prêmio de melhor atriz em série de drama pela segunda vez.

Anunciadas como novidade desde o ano passado, as produções para a internet, House of Cards e Orange Is the New Black, ambas do Netflix, inscritas em categorias importantes, como melhor ator de drama para Kevin Spacey e melhor atriz de comédia para Taylor Schilling, voltaram para casa com as mãos abanando.

Quem se deu bem foram os ingleses da série Sherlock. A série britânica faturou três prêmios importantes: ator em minissérie ou filme para Benedict Cumberbatch, ator coadjuvante de minissérie para Martin Freeman e melhor roteiro para Steve Moffat, o único presente na festa.

Como é de praxe nas premiações, houve um momento de homenagem aos atores mortos ao som da música Smile. Entre os mais recentes estavam Paul Walker, vítima de um acidente de carro em 2013, e Philip Seymour Hoffman, encontrado após uma overdose em seu apartamento, no início deste ano. O destaque ficou para Robin Williams, morto há duas semanas. Após o número musical, o ator Billy Crystal surgiu no palco para relembrar o que viveu ao lado do colega de profissão. "Seu brilho era deslumbrante. É difícil falar sobre ele no passado, pois ele é muito presente em nossas vidas. Sua luz brilhará sobre nós para sempre".

Veja os principais vencedores do Emmy deste ano:

| Melhor série dramática |

Breaking Bad

| Melhor série de comédia |

Modern family

| Melhor ator em série dramática |

Bryan Cranston (Breaking Bad)

| Melhor atriz em série dramática |

Julianna Margulies (The Good Wife)

| Roteiro de série dramática |

Moira Walley Beckett, por Breaking Bad

| Melhor atriz coadjuvante em série dramática |

Anna Gunn (Breaking Bad)

| Melhor diretor de série dramática |

Cary Fukunaga, por True Detective

| Melhor ator coadjuvante em série dramática |

Aaron Paul (Breaking bad)

| Melhor série de variedades |

The Colbert Report

| Melhor filme para TV |

The Normal Heart

| Melhor minissérie |

Fargo

| Melhor atriz em minissérie ou filme para TV |

Jessica Lange (American Horror Story: Coven)

| Melhor ator em minissérie ou filme para TV |

Benedict Cumberbatch (Sherlock)

| Melhor diretor de minissérie, filme ou especial dramático |

Colin Bucksey, por Fargo

| Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV |

Martin Freeman (Sherlock: His Last Vow)

| Roteiro de minissérie, filme ou especial dramático |

Steven Moffat, por Sherlock: His Last Vow

| Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV |

Kathy Bates (American Horror Story: Coven)

| Melhor reality show de competição |

The Amazing Race

| Direção de série de comédia |

Gail Mancuso (Modern Family)

| Melhor atriz em série de comédia |

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

| Melhor ator em série de comédia |

Jim Parsons (Big Bang Theory)

| Melhor atriz coadjuvante em série de comédia |

Allison Janney (Mom)

| Melhor ator coadjuvante em série de comédia |

Ty Burrell (Modern Family)

| Roteiro de série cômica |

Louis C.K., por Louie

