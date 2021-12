Brasileiros vão assistir The Walking Dead junto com os EUA

A Fox anunciou nesta quinta-feira, 1º, que a sexta temporada de The Walking Dead será exibida no Brasil nos mesmos dia e horário que nos Estados Unidos, 11 de outubro, às 23h. O primeiro episódio não terá intervalos comerciais.

No final da quinta temporada, Daryl (Norman Reedus) e Aaron (Ross Marquand), vítimas de uma emboscada que quase acaba com suas vidas, são resgatados no último minuto por Morgan (Lennie James), que aparece de repente e no momento exato. Enquanto isso, Rick e o grupo enfrentam um destino incerto em Alexandria.

