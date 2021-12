As produções brasileiras estão muito bem representadas no Emmy Internacional 2017. Ao todo, foram nove indicações ao prêmio, considerado o Oscar da televisão mundial. Ao todo, são 44 indicados de 18 países diferentes, distribuídos em 11 categorias. Os vencedores serão conhecidos no dia 20 de novembro, em cerimônia realizada em Nova York.

O grande destaque ficou com a série Justiça, que concorre em duas categorias diferentes. Melhor Série Dramática e Melhor Atriz, com Adriana Esteves, que interpretou a personagem Fátima. Júlio Andrade, por sua atuação em Um Contra Todos, também disputa como Melhor Ator.

Estadão Conteúdo Brasil tem nove indicações ao Emmy Internacional 2017

Também representam o País no Emmy Internacional Velho Chico e Totalmente Demais, indicados para Melhor Novela. Dentre as produções humorísticas, Tá No Ar entrou como Melhor Comédia e o Porta dos Fundos foi indicado Melhor Programa Artístico por Portátil.

Alemão foi indicado a Melhor Filme/Minissérie para Televisão e Crime Time entrou em Melhor Série de Curta Duração.

adblock ativo