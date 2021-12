Bope invade favela durante gravação de "Sexo e as Negas"

Os atores e produtores de "Sexo e as Negas" (Globo) passaram um susto durante a gravação da série na Cidade Alta, no Rio de Janeiro. Isso porque o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) invadiu a comunidade para uma operação policial. A equipe teve que deixar o local as pressas, de acordo com o colunista Léo Dias.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM) confirmou a operação contra traficantes na favela, mas disse que os policiais não foram informados da presença de equipes de TV no local. Já a assessoria da Globo negou qualquer incidente e disse que o elenco não grava na Cidade Alta há um mês.

