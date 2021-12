"Boogie Oogie": capítulos de 4 a 9 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Boogie Oogie", da Globo, de 4 a 9 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 4 (segunda-feira) - Monomotor de Rafael explode

Sandra fica indignada com o atraso de Alex. Vitória acena para Rafael, sem saber que o monomotor que ele pilota está em pane. A caminho da Igreja, Alex avista o avião de Rafael caindo. Ele tenta ajudar o piloto, e o monomotor explode. No dia anterior ao desastre, Rafael tenta terminar o namoro com Vitória, mas ela desconversa. Rafael fica deslumbrado ao ver Sandra vestida de noiva. Susana chega de surpresa dos Estados Unidos para se hospedar na casa de Inês.

Leonor pergunta a Amaury de onde conhece Carlota. Pedro discute com Alex e afirma ao irmão que ficará com Sandra. Augusta diz a Alex que não irá ao casamento do filho. Susana vê Fernando entrar em um hotel acompanhado de uma mulher. Susana confessa a Inês que, por vingança, trocou o bebê de Fernando e Carlota na maternidade. De volta ao dia do casamento de Sandra e Alex, um homem consegue escapar das chamas do monomotor.

Dia 5 (terça-feira) - Susana diz a Inês que vai contar a verdade a Fernando

Rafael consegue sobreviver à explosão do monomotor. Otávio avisa a Sandra que o padre não quer mais esperar para fazer o casamento. Inês fica horrorizada com a revelação de Susana sobre a troca dos bebês. Rafael vai até a igreja e se surpreende ao descobrir que a noiva para a qual dará a notícia da morte de Alex é Sandra. Susana diz a Inês que vai contar a verdade a Fernando.

Sandra se desespera com a morte de Alex. Vitória escuta no rádio que o monomotor de Rafael explodiu e que há uma vítima não identificada. Ela vai ao local do acidente. Rafael deixa Vitória e vai atrás de Sandra. Vitória resolve apressar sua festa de noivado com Rafael e pede ajuda a Madalena. Sandra despreza Pedro. Susana procura a enfermeira que a ajudou com a troca dos bebês.

Dia 6 (quarta-feira) - Rafael comenta com a família que não quer saber do noivado

Susana descobre que a enfermeira Marcia foi despedida do hospital. Rafael comenta com a família que não quer saber do noivado depois do acidente. Sandra avisa à família que vai morar no apartamento que ela e Alex montaram. Madalena aconselha Carlota a conversar com Vitória. Fernando trata Gilda com rispidez, para que os outros empregados de sua agência de turismo não desconfiem de que ele tem um caso com ela. Rafael conta a Serginho que Alex pediu ajuda a ele antes que o monomotor explodisse.

Carlota pergunta a Amaury se Vitória sabe quem ele é. Rafael tenta contar a Sandra sobre o acidente, mas ela o evita. Cristina destrói os objetos que Rafael tem da ex-namorada. Leonor pergunta a Carlota se o ódio que sente de Ricardo e Luisa tem relação com o segredo que ela guarda e que foi descoberto por Vitória. Fernando é abordado por uma mulher na rua.

Dia 7 (quinta-feira) - Elísio manda Pedro ficar longe de Sandra

Susana observa Fernando com Gilda. Ela segue Fernando até a floricultura. Inês pede ajuda a Tadeu para mandar Susana para Nova York. Susana lê o cartão do arranjo de flores comprado por Fernando sem que ele veja. Susana descobre que Gilda é amante de Fernando. Fernando manda flores para Gilda e assina o cartão como Juvenal.

Elísio manda Pedro ficar longe de Sandra. Gilda insinua que Fernando é pai de seu filho. Beto convida Gilda para a festa de noivado de Vitória. Rafael comenta com Serginho que não consegue tirar Sandra da cabeça. Rafael comenta com os tios que não deveria ter pedido Vitória em casamento e decide que não irá à festa de noivado.

Dia 8 (sexta-feira) - Sandra finge ser amiga de infância de Vitória

Cristina e Mario conseguem convencer Rafael a comparecer à festa de noivado. Carlota fica chocada quando Daniele diz a Madalena que veio da Argentina para ficar. Tadeu comenta com Sandra sobre o noivado de Rafael, e ela pede que o rapaz a leve até à festa.

Fernando fica surpreso quando vê Gilda na festa com Rodrigo. Sandra finge ser amiga de infância de Vitória e pede a Leonor para entrar na festa. Sandra conclui que Fernando beijou Gilda, ao ver uma mancha de batom em sua roupa. Daniele convida Rodrigo para mergulhar na piscina da mansão de Fernando. Rafael se prepara para pedir Vitória em casamento, quando Sandra o interrompe.

Dia 9 (sábado) - Sandra arma escândalo na festa de Vitória

Sandra arma um escândalo na festa de noivado de Vitória, e Rafael vai atrás dela. Inês tenta convencer Susana a desistir de procurar a enfermeira. Carlota insiste com Fernando para que Daniele volte para Buenos Aires. Susana se prontifica a cuidar de Vicente enquanto Inês viaja.

Mário avisa a Cristina para deixar Rafael em paz. Susana leva Vicente para o hospital, com intuito de encontrar a enfermeira. Augusta conta para Pedro que Alex a ajudava financeiramente. Sandra decide entregar suas alianças para Augusta. Sandra sugere a Augusta que procure Fernando para resolver seus problemas financeiros.

