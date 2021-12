"Boogie Oogie": capítulos de 25 a 30 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Boogie Oogie", da Globo, de 25 a 30 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 25 (segunda-feira) - Rafael se aproxima para beijar Sandra

Elísio não acredita em Claudia e confisca o tênis da filha. Vitória sugere a Ricardo que abra o restaurante japonês na discoteca BoogieOogie e orienta o tio a falar com Amaury. Rodrigo desconfia de que Gilda esteja se relacionando com um homem casado. Fernando impede que Carlota vá com Madalena à casa de Augusta.

Carlota se desespera ao saber que Amaury será sócio de Ricardo. Vicente passa mal. Cristina sugere a Vitória que ela arranje um emprego para Mário na agência de Fernando. Sandra aceita o emprego de enfermeira para cuidar de Vicente. Rafael se aproxima para beijar Sandra, mas ela se esquiva. Rafael descobre que Sandra e Vitória nasceram no mesmo dia.

Dia 26 (terça-feira) - Rafael pede para Sandra afastar Inês de Elísio

Sandra não entende a curiosidade de Rafael em saber o nome da maternidade em que ela nasceu. Rafael pede para Sandra afastar Inês de Elísio. Cristina tenta convencer Mário a aceitar o emprego na agência de Fernando. Ivete conta a Vitória que escutou Carlota combinando um encontro. Vitória decide seguir a mãe. Rafael revela a Mário que Vitória e Sandra foram trocadas na maternidade.

Mário aconselha Rafael a afastar Márcia do Rio de Janeiro. Vitória observa Carlota discutindo com Homero. Claudia deixa um bilhete para ser entregue a Fernando marcando um almoço, e diz que foi enviado por Sandra. Homero procura Amaury e exige que ele encerre o negócio com Ricardo.Claudia inventa uma mentira para Beatriz e a conduz ao mesmo restaurante em que marcou com Fernando. Márcia procura Fernando.

Dia 27 (quarta-feira) - Sandra expulsa Cristina de sua casa

Gilda tenta convencer Fernando a aceitar o suposto convite de Sandra para jantar. Márcia foge da casa de Inês, e Rafael presume que ela foi atrás de Fernando. Rafael promete dar dinheiro para Márcia em troca do silêncio sobre a troca dos bebês. Mário sugere que Rafael penhore o anel de noivado que deu a Cristina.

Sandra expulsa Cristina de sua casa. Elísio e Beatriz descobrem que Claudia armou o jantar com Fernando. Leonor teme que Carlota sabote a inauguração da BoogieOogie. Rafael dá uma quantia em dinheiro para Márcia, consegue convencer a enfermeira a ir embora, mas Inês chega a tempo de impedir. Márcia reconhece Elísio e conclui que Sandra é filha de Fernando.

Dia 28 (quinta-feira) - Célia desconfia de que Beatriz já tenha traído Elísio

Elísio castiga Claudia e impede Beatriz de se aproximar de Célia. Inês constata que Sandra é filha de Fernando ao ver o sinal nas costas dela. Beatriz pergunta a Célia se ela é amante de Fernando. Célia desconfia de que Beatriz já tenha traído Elísio.

Inês e Tadeu embarcam Márcia no ônibus para Barra Mansa. Daniele e Luisa chegam ao Brasil. Vitória e Daniele seguem Carlota, que vai ao encontro de Homero. Para chamar a atenção de Homero, Daniele finge precisar de ajuda.

Dia 29 (sexta-feira) - Rafael confessa a Susana que deu dinheiro para Márcia

Daniele inventa ter sido assaltada e pede ajuda a Homero, que a leva para sua casa. Rafael confessa a Susana que deu dinheiro para Márcia sair do Rio de Janeiro. Daniele vê uma foto de Beto na casa de Homero.

Beatriz comenta com Elísio que Sandra mudou sua percepção sobre Rafael. Vicente escuta a conversa de Tadeu e Susana sobre a troca dos bebês. Rafael e Sandra se beijam. Vitória diz a Beto que seu pai pode estar vivo. Homero revela a Carlota que Daniele esteve em sua casa.

Dia 30 (sábado) - Rafael declara seu amor a Sandra

Carlota afirma a Homero que Vitória deve estar por trás da ida de Daniele a sua casa. Rafael declara seu amor a Sandra e garante que terminará o noivado com Vitória. Vitória tenta convencer Beto a descobrir sobre o paradeiro de seu pai. Rafael não consegue decolar no voo-teste que faria com Vitória.

Leonor decide presentear Sebastiana com um modelo da butique de Vitória para a inauguração da BoogieOogie. Cristina percebe que seu anel desapareceu. Vicente comenta com Sandra que Inês está envolvida em uma história sobre dois bebês trocados na maternidade.

