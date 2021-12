"Boogie Oogie": capítulos de 18 a 23 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Boogie Oogie", da Globo, de 18 a 23 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 18 (segunda-feira) - Fernando acusa Vitória de ter traído sua confiança

Ricardo descobre que Daniele voltou para Buenos Aires. Rafael demonstra preocupação com o resultado da perícia de seu acidente de avião. Susana desconfia que Inês e Tadeu escondem algo. Carlota conta a Fernando que Daniele estava escondida na casa de Rodrigo, e que Vitória sabia.

Fernando acusa a filha de ter traído sua confiança. Célia convida Susana para jantar, acreditando que seu nome é Izabela. Beatriz pede a Sandra que converse com Elísio. Rafael diz a Vitória que talvez não consiga mais voar. Madalena incentiva Ricardo a ficar no Brasil, e se oferece para investir em um projeto do filho. Pedro diz a Inês que Elísio pode ajudá-la a encontrar pistas do paradeiro do outro bebê que foi trocado.

Dia 19 (terça-feira) - Rafael decide terminar o namoro com Vitória

Pedro pede a Inês que não revele a Sandra que foi ele quem sugeriu que ela cuidasse de Vicente. Ricardo avisa a Carlota que se mudará com a família para a casa de Madalena. Vitória pergunta a Rafael se ele pensa em Sandra. Rafael avisa aos tios que desistiu de ser piloto. Amaury pergunta a Leonor se ela aceita organizar a festa de abertura da discoteca.

Carlota tenta convencer Leonor a não aceitar o convite de Amaury. Carlota e Vitória discutem, e a mãe ameaça destruir o relacionamento da filha com Rafael. Rafael decide terminar o namoro com Vitória e avisa a Cristina. Vicente diz a Inês que Márcia fugiu. Márcia revela a Rafael que Vitória não é filha de Fernando.

Dia 20 (quarta-feira) - Rafael força Inês a contar tudo sobre a troca dos bebês

Rafael exige que Márcia o leve até Inês. Inês decide ir à polícia. Sandra pergunta a Inês se foi Pedro quem quis contratá-la. Rafael força Inês a contar tudo o que sabe sobre a troca dos bebês e pede que ela o leve até Elísio. Susana pega um colar na loja de Vitória.

Gilda vai ao jantar na casa de Célia e diz que Juvenal está preso no consultório. Susana coloca o colar e um bilhete na porta da casa de Célia. Alessandra encontra o colar e o bilhete, e conta a Otávio que Fernando é seu amante. Célia apresenta Gilda para Susana. Sandra vê Inês com Rafael e pergunta por quem eles esperam.

Dia 21 (quinta-feira) - Inês questiona Rafael sobre seus sentimentos por Sandra

Sandra proíbe Rafael e Inês de falar com Elísio. Inês questiona Rafael sobre seus sentimentos por Sandra. Fernando conversa com Carlota sobre os negócios de Ricardo. Rodrigo liga para a casa de Célia fingindo ser Juvenal, e Gilda acaba indo ao encontro do suposto namorado.

Rafael diz a Mario que não irá mais terminar o noivado com Vitória. Rafael tenta descobrir alguma informação sobre a troca de bebês. Madalena convence Augusta a aceitar um cheque. Carlota aparece na casa de Augusta dizendo que foi buscar o cheque.

Dia 22 (sexta-feira) - Sandra expulsa Carlota da casa de Augusta

Sandra expulsa Carlota da casa de Augusta e diz à mulher de Fernando que o cheque será devolvido para Madalena. Beatriz mente para Augusta e diz à amiga que entregou o cheque para Carlota. Fernando não aprova a ideia de Ricardo abrir um restaurante de comida japonesa.

Rodrigo confessa para Fernando e Ricardo o seu envolvimento com Daniele. Márcia se recorda de que o bebê trocado tinha um sinal nas costas. Elísio acompanha Beatriz até a casa de Madalena para devolver o cheque. Susana descobre que Márcia está escondida na casa de Vicente e vai a seu encontro.

Dia 23 (sábado) - Susana retira Márcia à força da casa de Vicente

Susana retira Márcia à força da casa de Vicente. Elísio conta a Madalena que Carlota foi à casa de Augusta exigir a devolução do cheque. Leonor convida Tadeu para trabalhar na organização do lançamento da boate de Amaury. Inês diz a Susana que não falou sobre Márcia para protegê-la.

Beatriz tenta explicar à Sandra que mentiu para que ela não se envolvesse com a família de Fernando. Madalena exige que Carlota a acompanhe para devolver o cheque a Augusta. Márcia procura Elísio para tentar descobrir o paradeiro da outra menina trocada na maternidade.

