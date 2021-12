"Boogie Oogie": capítulos de 11 a 16 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Boogie Oogie", da Globo, de 11 a 16 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 11 (segunda-feira) - Rafael e Vitória trocam alianças de noivado

Sandra insiste para que Augusta procure Fernando para lhe pedir dinheiro. Fernando diz a Gilda que não quer Rodrigo em sua casa. Rafael e Vitória trocam alianças de noivado, e o rapaz promete que esquecerá Sandra. Fernando se nega a dar dinheiro para Augusta e acusa Sandra de oportunismo.

Fernando fica furioso ao ver que Daniele convidou Rodrigo para jantar. Carlota desconfia da implicância que o marido tem com Rodrigo. Madalena pede o endereço de Sandra a Rafael. Beatriz diz à filha que é Rafael quem deve dar dinheiro para Augusta. Fernando vê Daniele beijando Rodrigo.

Dia 12 (terça-feira) - Fernando encontra Susana na loja de Vitória

Daniele ignora Fernando e vai embora com Rodrigo. Carlota confidencia a Leonor sua intuição de que Fernando guarda um segredo sobre Rodrigo. Susana vê as flores que Fernando comprou para a amante na casa de Celia, e tira conclusões precipitadas.

Susana diz a Inês que Célia é amante de Fernando. Rafael procura Sandra para oferecer ajuda financeira, e ela sugere que o rapaz procure Augusta. Fernando encontra Susana na loja de Vitória.

Dia 13 (quarta-feira) - Sandra se surpreende ao ver a porta de sua casa suja

Fernando fica surpreso ao ver Susana na loja de sua filha. Rafael oferece ajuda para Augusta, mas é impedido por Pedro. Daniele finge ir embora, mas se esconde na casa de Rodrigo. Carlota comenta com Leonor que Vitória não parece ser sua filha. Rafael vê Pedro beijar Sandra contra sua vontade. Susana diz a Fernando que ele a trocou por outra mulher e usou a gravidez de Carlota como pretexto.

Susana mente para Fernando e diz que irá para Nova Iorque. Claudia diz que Otávio não obedeceu Elisio, e ele fica furioso. Inês encontra Vicente desmaiado. Madalena se preocupa ao saber que Daniele não estava no aeroporto. Adriano conta para Ivete que viu Rafael com Sandra. Vitória descobre por Leda que Rafael foi visto na companhia de Sandra. Sandra se surpreende ao ver a porta de sua casa suja.

Dia 14 (quinta-feira) - Sandra e Vitória descobrem que nasceram no mesmo dia

Sandra é obrigada a receber Vitória em sua casa. Rafael confessa a Serginho que ficou tocado com Sandra, mas escolhe Vitória. Sandra e Vitória descobrem que nasceram no mesmo dia. Inês pede a Augusta que observe seu pai enquanto ela viaja. Susana conta a Inês que encontrou Márcia. Gilda pensa em uma forma de se livrar do convite para jantar na casa de Célia.

Claudia encomenda a Inês um tênis dos Estados Unidos. Susana despista Fernando e viaja para procurar Márcia. Gilda avisa a Rodrigo que não quer que ele se relacione com Daniele. Rodrigo resolve abrigar Daniele em sua casa, sem o conhecimento de Gilda. Susana chega à casa de Marcia.

Dia 15 (sexta-feira) - Márcia é obrigada por Inês a viajar com ela para o Rio

Susana surpreende Lúcia ao entrar em sua casa e perguntar por Márcia. Vitória diz a Fernando que deixou Daniele no aeroporto e não sabe do paradeiro da prima. Gilda desconfia de que Rodrigo está envolvido no desaparecimento de Daniele. Inês decide ir a Barra Mansa com Tadeu para encontrar Márcia antes de Susana.

Márcia é obrigada por Inês a viajar com ela para o Rio em busca da criança que foi trocada por Vitória na maternidade. Inês insiste para o pai abrigar Márcia por um tempo em sua casa. Cristina vê Daniele com Rodrigo na porta do curso em que ela leciona e avisa a Carlota.

Dia 16 (sábado) - Vitória contrata Susana como vendedora

Cristina avisa a Carlota que viu Daniele beijando Rodrigo. Inês obriga Márcia a ligar para a avó e avisar que passará um tempo fora da cidade. Inês insiste para que Márcia se lembre da família que ficou com a filha biológica de Fernando. Carlota ameaça contar que Vitória está envolvida no sumiço de Daniele se ela não voltar para Buenos Aires.

Daniele é obrigada a aceitar a passagem que Carlota comprou. Susana oferece dinheiro para que Bruna peça demissão da FlowerFever. Vitória admite Susana como vendedora, no lugar de Bruna. Pedro sugere a Inês que contrate Sandra como enfermeira de Vicente. Luisa e Ricardo chegam de Buenos Aires e vão à casa de Madalena para saber da filha Daniele.

