'Boogie Oogie': amor e ódio em plena década de 1970

Com a promessa de muitas reviravoltas durante o período em que estará no ar, a novela "Boogie Oogie" começa em 1956, quando Susana (Alessandra Negrini) é amante de Fernando (Marco Ricca). Mas ele a abandona quando descobre que a esposa Carlota (Giulia Gam) está grávida. Para se vingar do amante, Susana resolve troca a filha do casal por outra criança com a ajuda de Inês (Deborah Secco) e de uma enfermeira.

Vinte anos depois e de volta ao Brasil, Susana descobre que Fernando não mudou nada e mantém um caso com Gilda (Leticia Spiller), sua secretária. Disposta a reparar o erro do passado, a jovem procura pela enfermeira que a ajudou no passado.

Sem saber, Sandra (Isis Valverde), a filha legítima de Fernando e Carlota, foi criada por Elísio (Daniel Dantas) e Beatriz (Heloisa Perissé) de maneira humilde, enquanto Vitória (Bianca Bin) foi criada com toda mordomia. A vida das duas se cruza quando Rafael (Marco Pigossi), namorado da riquinha, se envolve em um acidente de carro, no qual morre o noivo de Sandra, que o aguarda no altar.

Apesar do esforço para odiá-lo, a mocinha acaba se apaixonando por ele e os dois, então, vivem uma linda história de amor. Mas esse romance não será fácil, já que Vitória se une a Pedro (José Loreto), ex de Sandra, para por um fim no romance.



