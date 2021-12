Bonner rebate Bolsonaro, mas deslize rende especulação

William Bonner respondeu, durante o Jornal Nacional desta terça-feira, 5, uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o país estar "quebrado".

Em conversa com apoiadores, ontem, 5, o chefe do Executivo atacou novamente o trabalho da imprensa, que ele disse estar "potencializando" a gravidade da pandemia do novo coronavírus.

"Os números oficiais das secretarias estaduais de Saúde mostram que o vírus a que se refere o presidente Jair Bolsonaro está se espalhando a taxas maiores desde dezembro. Esse vírus contaminou quase 8 milhões de pessoas no país todo e levou luto às famílias e aos amigos de mais de 197 mil 'cidadões'... ou cidadãos... brasileiros", disse Bonner.

O final da declaração de Bonner, quando ele cita o uso incorreto do plural "cidadões" chamou a atenção dos telespectadores. Alguns enxergaram o termo como um simples erro da editoria, enquanto que outros visualizaram como uma alfinetada aos erros de português de oficias do governo.

Em 2019, quando assumia a direção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), o professor Marcus Vinícius Rodrigues disse que a instituição serviria para formar "cidadões (sic) íntegros, éticos, com conhecimento e trabalhadores". O professor foi empossado em janeiro, mas ficou poucos meses no cargo, sendo demitido em março.

