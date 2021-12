Bonner imita Bolsonaro no JN e presidente dispara: ‘Bonner, você é o maior canalha que existe'

Nesta quarta-feira, 6, William Bonner leu as declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, em uma matéria do Jornal Nacional, onde o Chefe do Executivo mais uma vez ataca a imprensa. O âncora se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Bonner imitou a voz de Bolsonaro, inclusive o gaguejo da fala, enquanto lia o que presidente disse.

“Cara, o William Bonner imitando o Bolsonaro no Jornal Nacional foi IMPAGÁVEL. Os gaguejos e trejeitos da fala! Eu tô gritando muuuuuito!”, disse uma internauta.

“O William Bonner dublando a fala do Bolsonaro (inclusive a gagueira) foi d+ pra mim. Bonner você é o melhor!”, citou outro.

Com a repercussão da imitação, Bolsonaro rebateu, nesta quinta-feira, 7, em conversa com os apoiadores, as críticas e chamou o apresentador de "sem-vergonha”.

“Pessoal da imprensa, sem vergonha, William Bonner, sem-vergonha, vai ter seringa pra todo mundo. William Bonner, por que teu salário foi reduzido? Porque acabou a teta do governo. Vocês têm que criticar mesmo. Quase R$ 3 bilhões por ano para a imprensa e, em grande parte, pra vocês. Acabou a grana, William Bonner”, disse Bolsonaro.

“Agora estão dizendo que vai faltar seringa para outras doenças. São canalhas. Bonner, você é o maior canalha que existe, William Bonner. São canalhas. O tempo todo mentindo”, prosseguiu.

Em seguida, Bolsonaro fez críticas à diferença salarial entre Bonner e a co-apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, e fez alusão à delação do doleiro Dario Messer.

“E outra coisa: que vergonha, você defende tanto o salário igual de homem e mulher, né? Por que a Renata ganha a metade do que você ganha? Por que você não fala do 1 bilhão e 700 milhões de reais rou… desvi… roubados pelo seu patrão Marinho, de acordo com o doleiro Dario Messer?”, afirmou Jair Bolsonaro.

