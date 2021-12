Bonner empurra contra-regra ao vivo e vira piada na internet

Durante a exibição do Jornal Nacional de sexta-feira, 14, o apresentador Willian Bonner empurrou um contra-regra que tentou ajeitar a lapela do seu paletó, ao vivo, e virou piada na internet.

Sem notar que o programa tinha voltado ao ar, o funcionário foi empurrado pelo jornalista, e o movimento foi flagrado pelas câmeras da emissora. O programa foi apresentado em um estúdio montado próximo ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde o Brasil estreou na Copa das Confederações contra o Japão.

Bonner apresentou a edição ao lado de Galvão Bueno e por duas vezes tentou cortar a fala do narrador por causa do tempo do programa. Rapidamente o vídeo foi para o Youtube e virou piada entre os usuários das redes sociais.

Veja vídeo e repercussão no Twitter

Fui pedir 5 pães pro balconista da padaria aí o William Bonner chegou me empurrou e pediu primeiro. — Alexandre Medina (@AlexandreMedina) June 15, 2013

a vida é o bonner e eu sou o estagiário que entra ao vivo e leva um chega pra lá dele — Joyce Falete (@Joycelular) June 15, 2013

