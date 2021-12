Boninho revela mais uma novidade no BBB13

Na madrugada desta segunda-feira, 25, o diretor do Big Brother Brasil 13 postou no Twitter mais novidades que vão acontecer durante a semana no programa global. "Sexta-feira o Big Fone manda escolher um (participante) para o paredão e manda abrir uma caixa surpresa, que vai estar na dispensa! E adivinhem o que vai ter na caixa?", postou. Ele não revelou e só na sexta-feira, 1º, é que os telespectadores vão saber qual é a surpresa.

adblock ativo