Boninho planeja colocar 'É de Casa' no lugar de 'Encontro'

Parece que nos próximos meses a programação da TV Globo pode ter algumas mudanças. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal 'O Dia', o diretor dos programas "É de Casa" e "Encontro com Fátima Bernardes", Boninho, estuda trocar os horários e dias das atrações.

Conforme o colunista, o programa apresentado por Patrícia Poeta, Zeca Camargo, Ana Furtado, Thiago Leifert, André Marques e Cissa Guimarães, deixaria o sábado e passaria a ser diário. Já programa de Fátima Bernardes passaria a ser exibido de tarde logo após o 'Vídeo Show'.

Com esta mudança, as manhãs da emissora ficariam assim: 'Bom Dia Brasil', 'Mais Você', 'Bem-Estar' e 'É de Casa'.

adblock ativo