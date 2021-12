Boninho mantém segredo sobre ex-BBBs da nova edição

A 13ª edição do Big Brother Brasil terá seis ex-BBBs. Mas os nomes deles só serão decididos na estreia do programa, terça-feira, 5. "Nem a minha equipe sabe. Vou decidir na hora", afirmou o diretor do programa Boninho.

O critério para a escolha é segredo. Em 2012, o BBB realizou o Paredão Retrô, uma enquete que colocava dois ex-participantes na disputa para voltar no BBB13. Entre os preferidos do público, estão Kléber Bambam (campeão da 1ª edição), Solange (a do hit "yarnuou"). Os baianos Adriano, que participou da 1ª edição, Diogo e Anamara também foram votados para retornar ao programa.

